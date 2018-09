Met de trein vanuit Amsterdam in vier uur in Berlijn

Met steun van de Nederlandse regering zetten spoorwegbedrijf NS en spoorinfrastructuurbeheerder ProRail vol in op treinreizen van vier uur tussen Amsterdam en Berlijn. Nu duurt dat traject zesenhalf uur. “Dat is veel te lang om te concurreren met het vliegtuig”, zegt ProRail-topman Pier Eringa. Dat meldt De Telegraaf.

Deze week bepleiten NS en ProRail in Berlijn een snellere verbinding naar Duitsland. “We moeten kunnen doorracen zonder stops”, aldus Eringa. NS bestelt speciale locomotieven waarmee het traject over twee jaar in vier uur moet kunnen worden afgelegd.

De Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur Stientje van Veldhoven is het ermee eens. “Ik span mij samen met de vervoerders in om korte Europese afstanden sneller per spoor te overbruggen. We willen meer mensen uit het vliegtuig in de trein krijgen.”