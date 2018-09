“Slachtoffers Jack the Ripper waren geen prostituees”

De slachtoffers van seriemoordenaar Jack the Ripper waren geen prostituees. Dat schrijft Brits historica Hallie Rubenhold in een nieuw onderzoek. Volgens haar noteerden vrouwonvriendelijke agenten destijds foutieve informatie in de dossiers.

Jack the Ripper, het is ongetwijfeld een van de meest tot de verbeelding sprekende seriemoordenaars aller tijden. In het najaar van 1888 vermoordde hij vijf vrouwen in het Londense stadsdeel Whitechapel. De slachtoffers waren enorm zwaar toegetakeld, bij de meesten waren er zelfs organen verwijderd.

Hoewel talloze onderzoekers de afgelopen 130 jaar hun hoofd gebroken hebben op de zaak, kon tot op heden niemand met zekerheid de identiteit van de dader achterhalen.

Geen prostituees

Bij die onderzoeken ging iedereen er altijd vanuit dat de beruchte seriemoordenaar het op een specifieke doelgroep had gemunt: prostituees. In de politierapporten stond immers te lezen dat alle slachtoffers aan het tippelen waren. Maar volgens de Britse historica Hallie Rubenhold zou die informatie niet kloppen.

Meer nog: slechts één van de slachtoffers - of misschien twee - zouden prostituees geweest zijn. Dat schrijft ze in haar nieuwe boek ‘The Five’, over de vijf slachtoffers van Jack the Ripper, dat in april uitkomt.

“We zijn gefascineerd door Jack the Ripper en de moorden die al 130 jaar lang niet opgelost raken”, zegt ze aan The Sunday Telegraph. “We hebben de betrouwbaarheid van de politierapporten daarbij nooit in twijfel getrokken. Maar de wereld waarin die vrouwen leefden, was er één waarin ze behandeld werden als tweederangsburgers.”

Volgens haar schreef de vrouwonvriendelijke politie in die tijd in veel gevallen “prostituee” neer wanneer vrouwen uit een lagere klasse dood werden teruggevonden. Veel onderzoek naar de slachtoffers werd er niet gedaan. Vandaar ook dat we zo weinig over hen weten.

Nieuwe informatie

In haar boek onthult de historica heel wat nieuwe informatie over de vijf slachtoffers. Zo zou één van hen een koffiebar hebben uitgebaat in de Londense wijk Poplar. Een ander slachtoffer zou dan weer een tijdlang ingewoond hebben bij een vriend van de Prince of Wales.

Enkel Mary Jane Kelly - het laatste slachtoffer - was volgens haar daadwerkelijk een prostituee. Over het derde slachtoffer, Elizabeth Stride, vond ze te weinig informatie om conclusies te trekken. Maar de andere drie waren volgens haar zeker geen prostituees.

De nieuwe informatie van Rubenhold slaat een diep gat in de eeuwenoude theorieën over Jack the Ripper. Toch zijn veel historici het grondig met haar oneens. Zij vinden de bewijzen die ze aanhaalt niet overtuigend. Maar dat laat Rubenhold koud: “Ongeacht wat er in mijn boek komt te staan, zullen velen wel ergens een reden vinden om het te veroordelen.”