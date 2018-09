Alweer nieuw schandaaltje voor Macron: “Stap een café binnen en je vindt meteen werk”

Het gaat de Franse president Emmanuel Macron al een tijdje niet meer voor de wind, en de komende dagen beloven nog zwaarder te worden. Zijn voormalige lijfwacht moet woensdag in een hoorzitting verschijnen en heeft de president al een nieuw schandaaltje aan zijn been.

Woensdag wordt de voormalige bodyguard van Macron, Alexandre Benalla, in de Franse Senaatscommissie gehoord over de zware geweldpleging op twee betogers tijdens een 1 mei-manifestatie. Op videobeelden is te zien hoe een man in politie-uniform vuistslagen en meer uitdeelt. In juli onthulde de krant Le Monde dat de dader vermoedelijk Benalla is, de man werd daarop ontslagen door het Elysée.

Benalla weigerde in eerste instantie verantwoording af te leggen in het parlement, maar stemde uiteindelijk toch toe om een gerechtelijk onderzoek te ontwijken. Macron, die de affaire van meet af aan een ‘storm in een glas water’ noemde, is er evenwel nog niet vanaf. Sinds het nieuws bekend raakte, daalt ’s mans populariteit met rasse schreden. Een peiling van onder meer RTL en Le Figaro die gisteren itkwam, toont aan dat Macron geen één op de vijf Fransen meer weet te overtuigen.

Nieuw schandaaltje

En intussen is in Frankrijk alweer een nieuw schandaaltje aan de oppervlakte gekomen dat de president in een lastig parket brengt. Ter gelegenheid van de 35ste Erfgoeddag ontving het echtpaar Macron duizenden nieuwsgierigen in het Elysée. Macron maakte tijd voor selfies en voor vragen van de mensen, onder wie een jonge werkzoekende.

De jongeman - opgeleid als tuinman - vertelde dat hij maar geen werk vond, ondanks het versturen van ettelijke sollicitatiebrieven. ‘Ik heb mijn CV en motivatiebrief naar heel veel gemeentehuizen gestuurd, maar niemand werft me aan.’

‘Ik steek nu de straat over, en ik vind werk voor jou’, antwoordde Emmanuel Macron prompt. ‘Als je bereid en gemotiveerd bent om te werken, vind je altijd werk: in de horeca of de bouw is er geen enkele plaats waar ze me niét zeggen dat ze mensen zoeken. Hotels, cafés, restaurants, ik vind onmiddellijk iets voor jou!’

Toen de jongeman antwoordde dat een job in de horeca voor hem geen probleem was, maar dat hij gewoonweg nooit antwoord krijgt op zijn sollicitatiebrieven, maakte de president het concreet: ‘Ga nu naar Montparnasse, pak de straat met alle cafés en restaurants en ga binnen. Ik ben ervan overtuigd dat één op de twee horecazaken op dit moment personeel zoekt. Allez-y.’

Dat de president een jonge tuinman aanraadt om in de horeca te gaan werken, lokt verontwaardigde reacties uit op de sociale media. ‘Is dat zijn manier om de werkloosheid op te lossen? N’importe welk diploma je hebt, ga maar opdienen als kelner?’ luidt het. Maar evengoed zijn er Fransen die de aanpak van de president waarderen en wijzen naar het personeelstekort in de sector.