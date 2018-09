Acht klanten van tienerprostituee voor de rechter

Na de loverboys pakt het Antwerpse parket nu ook de klanten van tienerhoertjes aan. Acht mannen moeten zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden omdat ze seks hadden met een minderjarig meisje. De zitting is openbaar. Ze riskeren elk tot vijf jaar cel.

Rebecca, zoals ze in de advertentie op de website Redlights.be werd genoemd, was weggelopen uit een jeugdinstelling waar ze was geplaatst.

In Antwerpen ontmoette ze enkele mannen die het goed met haar meenden. Zo dacht ze toch. Want binnen de kortste keren stond ze schaarsgekleed op de website waar prostituees hun diensten aanbieden. Volgens de advertentie was ze meerderjarig.

De telefoon van haar vriendje stond meteen roodgloeiend.

Elias F., haar loverboy, ‘verhuurde’ haar aan minstens acht mannen die telkens 250 euro betaalde voor een ontmoeting met het meisje in een hotelletje nabij het Antwerpse Centraal Station. De feiten dateren al van twee jaar geleden, maar het duurde een tijd om hen allemaal te identificeren.

Dat de mannen vandaag in een openbare zitting moeten verschijnen, is vrij uniek.

Advocaat Jonathan Bogaerts verdedigt één van die klanten, een alleenstaande dertiger. “Mijn cliënt zegt dat hij misleid is door de advertentie en door het meisje zelf. Die beweerde wel degelijk 18 te zijn. Op foto’s ziet ze er eerder 20 dan 15 jaar uit”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Een verklaring die weinig indruk maakt op Klaus Vanhoutte, directeur van de vzw Payoke, die zich ontfermt over een veertigtal tienerhoertjes en die tevreden is dat het parket de klanten vervolgt. Volgens hem gaan veel mannen bewust op zoek naar dit soort meisjes en flirten ze bewust en voor de kick met de leeftijdsgrens.

Alle acht de verdachten riskeren gevangenisstraffen tot 5 jaar en een geldboete.

De pooier van het meisje is eerder al veroordeeld.