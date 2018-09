Live-interventie over storm Florence onderbroken door overstekende herten: “Hopelijk zijn ze oké”

Een opmerkelijk moment in Jacksonville, tijdens de live-interventie van Adriana Diaz. De journaliste van CBS News stond op het punt om verslag uit te brengen over de tropische storm Florence, toen plots een kudde herten achter haar een overstroomde straat probeerden over te steken.

Het was de cameraman die de dieren aanvankelijk in de gaten kreeg. De herten stonden tot aan hun nek in het water terwijl ze op zoek gingen naar een veilige plek. “Ik hoop dat ze oké zijn, het lijkt erop dat ze aan het zwemmen zijn”, merkte Diaz op. Of de dieren op tijd tot op het droge zijn geraakt, is niet geweten.

De zware storm heeft inmiddels al aan zeventien mensen het leven gekost. Eén miljoen anderen zaten zonder elektriciteit. De opgelopen schade is enorm, waardoor geëvacueerde mensen voorlopig worden gevraagd om niet terug te keren naar hun woning.