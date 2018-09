Schepen van Leefmilieu voert campagne met … sportvliegtuigje

Ze rijzen de laatste dagen als paddenstoelen uit de grond: de campagneborden van lokale politici waarbij ze zichzelf aanprijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het kan gerust een stuk straffer, zo vond een schepen in het Waalse dorpje Dottenijs. En ze stuurde vervolgens een vliegtuigje in de lucht. Al kreeg ze daarvoor de vind van voren.

Het was een opmerkelijk zicht, tijdens het jaarlijkse Fête de la Main in Dottenijs, een deelgemeente van Moeskroen. Tussen de feestelijkheden door hoorden de mensen plots iets boven hun hoofd brommen. Het bleek een sportvliegtuigje, met daaraan een groot spandoek gebonden. “ANN CLOET - CDH”, stond erop te lezen. Een stunt van je welste. Van de lokale schepen van Leefmilieu, dan nog. Ze wou zich op die manier in de kijker werken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Maar de stunt is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Sommigen vroegen zich af of de investering wel in verhouding staat met het beschikbare campagnebudget. Maar eerder ging het eigenlijk om een princiepskwestie. Want velen vonden het ontzettend misplaatst dat uitgerekend de schepen van Leefmilieu een vliegtuig gebruikt om campagne te voeren. “Hoewel ze het goede voorbeeld moet geven, heeft ze net aangetoond dat het milieu eigenlijk niet meetelt tijdens een verkiezingsstrijd”, klinkt het bij een verontwaardigde inwoner van de gemeente.

Foto: rr

Maar volgens schepen Ann Cloet (CDH) is er geen vuiltje aan de lucht, figuurlijk dan. “Ik heb het vliegtuigje geleend van een goede kennis. En zelfs wanneer ik geen campagne zou gevoerd hebben in de lucht, dan nog zou hij uitgevlogen zijn. Ik heb hem gewoon het spandoek gegeven. En niets meer dan dat”, bijt de schepen van zich af in de krant Nord Eclair.

Cloet had naar eigen zeggen niet verwacht dat er zoveel negatieve reacties zouden komen op haar stunt. “In dit geval nemen alle klagers dan best ook nooit meer het vliegtuig om op vakantie te gaan. Ik heb mezelf alvast niets te verwijten. Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van een kans die me werd aangeboden. En geef toe, het was best wel origineel, toch?”