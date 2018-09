Deze week nog zomerse temperaturen tot 26 graden: “Maar daarna is het gedaan”

Met temperaturen tot 26 graden krijgen we deze week mooi, zomers weer. Genieten nu het kan, is de boodschap, want daarna wordt het frisser.

Maandag schijnt de zon door een laagje hoge wolken. Het wordt warm voor de tijd van het jaar met maxima tussen 22 graden in de Hoge Venen en 25 of lokaal 26 graden in Laag-België.

Dinsdag is het droog met veel zon, af en toe wat hoge wolkenvelden. Het kwik stijgt naar zo’n 25 graden in het centrum van het land.

Woensdag en donderdag blijft het nazomeren met veel zon. Er zijn wel wat meer wolken in het noordwesten van het land, maar het blijft droog. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum van het land.

Vrijdag trekt een regenzone over het land. Aan de achterzijde van de storing wordt het droger met opklaringen. Het is gevoelig frisser met maxima rond 17 graden in het centrum van het land.

Zaterdag en zondag blijft de kans op neerslag aanwezig. De maxima liggen rond 18 en 20 graden in het centrum van het land.

Een pak frisser

“Het is vooral deze week nog genieten van mooi, zomers weer”, zegt weerman David Dehenauw. “Vanaf volgende week dalen de temperaturen tot 18 à 19 graden, wat gemiddeld is voor de tijd van het jaar. Of de herfst dan ook echt al z’n intrede doet? Dat niet, aangezien het wel grotendeels droog blijft.”