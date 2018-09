De 8 mooiste goals van afgelopen weekend, wij kunnen niet kiezen: Zlatan, Payet, Hazard of toch Union uit 1B?

Het was een geslaagd voetbalweekend. Wij zagen maar liefst acht doelpunten die onder de noemer “wereldgoal” vallen. Al is het deze keer wel erg moeilijk kiezen... De 500e van Zalatan, de volley van Payet, de pegel van Tielemans, de schuiver van Hazard, de knal van de Franse Belg Imbula of toch Youssouf Niakaté van Union uit onze eigen 1B...? Stem hier op jouw favoriet!