Transmigrant valt agent aan met mes en wordt zelf neergeschoten in Maximiliaanpark

Brussel - Een man heeft om iets over negen uur vanmorgen een agent aangevallen met een mes. Dat gebeurde aan het Brusselse Maximiliaanpark. De dader is door de politie neergeschoten.

Een buurtbewoner zag hoe de politie maandagochtend enkele transmigranten die in het park sliepen wakker maakten voor een controle. Een man gedroeg zich agressief en zou een vuistslag hebben uitgedeeld. Daarop gebruikte de politie pepperspray. De dader zou dan uitgehaald hebben met een mes.

Ine Van Wymersch van het Brusselse parket bevestigt aan Nieuwsblad.be. “Een agent raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.”

“De dader is door de politie neergeschoten. Hij kreeg een kogel in de borst en in het been.” Over zijn toestand is nog niets bekend.

De man zou al gekend geweest zijn de ordediensten.

De agent zou twee keer aan het hoofd zijn geraakt maar kan snel het ziekenhuis verlaten.

De dader zou al maanden in de buurt verblijven. Zoals bekend verblijven er honderden transmigranten in het Brusselse Maximiliaanpark. Ze hopen vanuit ons land in Groot-Brittannië te geraken.

De sfeer tussen politie en transmigranten, maar ook onder de transmigranten zelf, is vaak grimmig. Onder meer bij de voedselbedeling komt het geregeld tot incidentjes en moet de politie tussenkomen.

Bij een laatste officiële telling, enkele dagen geleden, zouden er 900 transmigranten geteld zijn in het park aan het Noordstation. Dat zijn er meer dan enkele maanden geleden.