Ronaldo opgelucht na eerste goals voor Juventus: “Er lag toch wel wat druk op me”

Cristiano Ronaldo scoorde zondag tegen Sassuolo zijn eerste twee doelpunten voor Juventus. De kop is er zo af voor de Portugese miljoenentransfer, die toch vier duels moest wachten op zijn eerste treffers. “Maar ik werkte hard en wist dat het slechts een kwestie van tijd was tot de doelpunten zouden komen”, reageerde CR7.

Bekijk hier de eerste goals van Cristiano Ronaldo voor Juventus!

“Ik ben blij dat ik het net heb gevonden”, verklaarde Ronaldo voorts. “Er lag toch wel wat druk op me, want er was veel aandacht voor mijn transfer van Real Madrid naar Juventus en het feit dat ik maar niet scoorde.”

Ook Juve-coach Massimiliano Allegri juicht de eerste doelpunten van zijn speerpunt toe. “Ik ben heel blij voor Cristiano. Hij wilde zo graag scoren en was daardoor soms wat overhaast. Maar het wachten is beloond.”

Titelverdediger Juventus staat in de Serie A aan de leiding met 12 punten. Uitdager Napoli is tweede met 9 punten. Ronaldo keert met de club uit Turijn deze week even terug naar Spanje, voor de eerste poulewedstrijd van de Champions League tegen Valencia.