Heldhaftige dierenvriend bevrijdt achtergelaten honden die dreigden te verdrinken door storm Florence

In Leland, een dorp in de staat North Carolina, heeft de Amerikaan Ryan Nichols een heldendaad kunnen verrichten. Hij kon zes honden uit een gesloten kooi bevrijden nadat de tropische storm Florence het hele gebied onder water had gezet. Een video van het hartverwarmende gebeuren gaat sinds kort viraal op sociale media.

De honden zochten na de vrijlating onmiddellijk een drogere plek. Foto: REUTERS

De situatie van de honden zag er erg benauwd uit. De honden, zes in totaal, waren zonder pardon achtergelaten door hun baasjes toen de tropische storm in Florence in aantocht was. Ontsnappen was voor de dieren geen optie: ze zaten opgesloten in een kooi terwijl het water steeds hoger kwam te staan. Hopen dat er op tijd hulp kwam was het enige dat de honden konden doen.

Die kwam er gelukkig ook. Zondag kon de Texaan Ryan Nichols de honden uit hun lijden verlossen. Op videobeelden die de ronde doen op sociale media, valt te zien hoe de man tot aan zijn knieën in het water stond toen hij richting de kooi stapte. Ondertussen lieten de honden flink van zich horen. Met hun geblaf smeekten ze om hulp terwijl sommige op hun achterpoten stonden om hun kop boven water te houden. Nichols ontgrendelde onmiddellijk de kooi, waarna alle viervoeters snel op zoek gingen naar een drogere plek.

Ook journalist Marcus DiPaola was aanwezig om zijn steentje bij te dragen aan de reddingsactie. “We hebben zes honden gered nadat de eigenaar hen had achtergelaten in een gesloten kooi dat snel onder water kwam te staan”, meldde hij op Twitter. “Op het moment dat we de plaats verlieten, stond het water al zo hoog dat ze verdronken zouden zijn. Neem jullie huisdieren mee!”

Pitbull

Het was niet de enige plek waar enkele moedige vrijwilligers hun hart voor dieren lieten zien. Zo werd in South Lumberton een vrouwelijke pitbull gered die helemaal doorweekt op een veranda was verzeild geraakt. Dierenvrienden Brent Scott en Sam Woodman brachten de viervoeter in veiligheid, wat de hond duidelijk apprecieerde. Onophoudelijk bleef de pitbull likjes geven aan haar redders.