Club Brugge moet topaankoop missen voor start in Champions League: enige afwezige op training

Morgen/dinsdag begint Club Brugge aan zijn Champions League-campagne met de komst van Borussia Dortmund. Blauw-zwart zal echter niet kunnen rekenen op zijn topaankoop van de voorbije transferperiode. Kaveh Rezaei was vandaag immers de enige afwezige op de laatste training. Bij Dortmund mist Thomas Delaney dan weer de verplaatsing naar Brugge, Paco Alcácer is nog onzeker.

Club Brugge telde in augustus 5 miljoen euro neer voor Kaveh Rezaei, maar de prestatie van de spits vrijdag tegen Lokeren deed haast pijn aan de ogen. Werkelijk niets lukte. Rezaei oogde niet volledig fit en moest gisteren de training ook voortijdig verlaten, een gevolg van een trap op de knie die hij incasseerde tegen Lokeren. Vandaag was hij zelfs de enige afwezige op de laatste training.

De overige spelers stapten goedgemutste het oefenveld op:

Ook Dennis trainde mee maar die rechterflankspeler sukkelt met een hamstringblessure en het blijft afwachten of hij selectie haalt.

Publiekslieveling Vossen

Zo lijkt coach Ivan Leko al één knoop minder te moeten doorhakken. Voorin was er immers nog het dilemma tussen Rezaei en Jelle Vossen. Publiekslieveling Vossen moest vrijdag bijna een uur lang met lede ogen langs de zijlijn aankijken hoe zijn concurrent in de spits het liet afweten. Leko liet hem al vroeg opwarmen, maar pas in de 90ste minuut mocht hij invallen – waarna hij de beslissende penalty nog binnentrapte. Het was opvallend hoe de anders zo serene Vossen na de match gestoken als een wesp reageerde.

Het lijkt dan ook evident dat Leko ­morgen ingrijpt en Vossen opnieuw naast Wesley laat starten in de aanvalslinie. Dat duo leek tijdens het seizoenbegin al heel complementair. Vossen heeft ook al tien Champions League-matchen op de teller staan.

LEES OOK: Coach Leko heeft één dag voor start Champions League nog knopen door te hakken

Dortmund kan niet rekenen op Delaney

Bij Dortmund mist Thomas Delaney de verplaatsing van de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League naar Club Brugge. Dat heeft het Duitse team maandag gemeld. De 27-jarige Deense middenvelder heeft een lichte blessure en is out voor het duel.

Foto: EPA-EFE

Zijn teammaat Paco Alcácer sukkelt dan weer met de dij. Het team van Rode Duivel Axel Witsel laat weten dat de blessure van de Spaanse aanvaller meevalt, en dat zijn situatie van dag tot dag opgevolgd wordt. Volgens Duitse media mist ook hij de wedstrijd tegen Club.

In de andere partij in groep A treft AS Monaco in eigen huis Atlético Madrid.