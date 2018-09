Jinnih Beels: “Ik zal nooit mijzelf verloochenen om in een bestuur te zitten”

Antwerpen - De SP.A-lijst in Antwerpen wordt getrokken door Jinnih Beels, die als onafhankelijke aftelt naar 14 oktober. Maar bij een goed resultaat moet ze in naam van SP.A wel mee aan tafel gaan zitten en later misschien zelfs samen met de N-VA besturen. “Het partijbestuur zal dus met mij rekening moeten houden, en ik met het bestuur. Maar maak je niet ongerust, we zitten op één lijn”, zegt ze daarover in Gazet Van Antwerpen.

Het is misschien ongewoon, maar door een samenloop van omstandigheden is het zo ver gekomen dat Jinnih Beels als onafhankelijke de SP.A-lijst in Antwerpen trekt. Haalt de partij een goed resultaat, dan schuift de toenmalige commissaris van politie Mechelen mee aan de onderhandelingstafel. “Ik ben onafhankelijke, maar ik sta wel op de eerste plaats van de SP.A-lijst. Het partijbestuur zal dus met mij rekening moeten houden, en ik met het bestuur. Maar maak je niet ongerust, we zitten op één lijn”, zegt ze daarover in Gazet van Antwerpen.

Enkele standpunten van Beels en de SP.A zijn meertaligheid in het onderwijs, gratis tolken, automatische toestemming van het vreemdelingenstemrecht en het toelaten van de hoofddoek. Allemaal partijpunten die haaks staan op die van de N-VA. Kan ze zichzelf dan in één bestuur zien met die partij? “Weet je, ik kan met iedereen door de deur. Ik sluit, behalve het Vlaams Belang, niemand uit, maar we willen wel onze visie uitdragen in een beleid. Hoe graag sommige SP.A-leden ook in een bestuur willen stappen, we moeten vasthouden aan onze visie. Met een aantal partijen is dat mogelijk, maar met N-VA wordt dat ontzettend moeilijk, bijna onmogelijk. Iedereen weet van mij dat ik heel principieel ben. Het lijkt me enorm moeilijk om mijn visie te rijmen met die van de N-VA. Ik zal nooit mijzelf verloochenen om in een bestuur te zitten.”