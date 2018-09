Onze punten van speeldag 7 in de Jupiler Pro League: Antwerpse artiesten, recordaankoop Club Brugge was dramatisch

Elke speeldag beoordeelt onze voetbalredactie in de krant de prestatie van elke speler van de Jupiler Pro League met een score op tien. Wij gooiden alle spelersbeoordelingen op een grote stapel en pikten er de opvallendste uit. De conclusie? Antwerp is van afbraak- naar champagnevoetbal gegaan, met artiesten Lior Refaelov en Ivo Rodrigues als uitblinkers. En bij Club Brugge was recordtransfer Kaveh Rezaei dramatisch.