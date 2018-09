Hongkong getroffen door zwaarste tyfoon ooit: Mangkhut eist tientallen levens in China en op Filipijnen

De supertyfoon Mangkhut heeft sinds hij zaterdag voor het eerst aan land kwam in de Filipijnen een spoor van vernieling achtergelaten. Enkel daar maakte hij al tientallen dodelijke slachtoffers en toen moest hij nog richting Hongkong trekken. Dat kreeg met Mangkhut de zwaarste tyfoon ooit over zich heen. De schade is aanzienlijk.

Terwijl de hele wereld met grote ogen orkaan Florence in de gaten hield, broeide er onder de evenaar een storm die veel meer vernietigende kracht met zich meebracht. Tyfoon Mangkhut stond op zijn hoogtepunt gelijk aan een orkaan van categorie 5, met een wolkenzone van 900 kilometer breed. Hij trof de Filipijnen met volle kracht, maar ook later op zijn pad zaaide hij vernieling. Mangkhut was de krachtigste storm die Hongkong trof sinds het begin van de metingen. Ondertussen is hij zijn tyfoon-status kwijt en zwakte hij af tot een tropische storm.

Meer dan 1.500 bomen werden uit de grond gerukt in Hongkong. Foto: AP

Na een destructieve doortocht in de Filipijnen, zette supertyfoon Mangkhut koers naar China. Hongkong leek tijdens de doortocht van de tyfoon wel op een spookstad. Toch raakten er volgens de Chinese overheid 394 mensen gewond en lieten 4 mensen het leven. De politie kreeg meer dan 20.000 noodoproepen volgens de South China Morning Post. De schade aan de stad moet nog worden opgemeten, maar er zouden zo’n 1.500 bomen ontworteld zijn en honderden ramen gebroken door de wind. Negen verschillende overstromingen zorgen voor nog extra schade.

Video: Reuters, Ruptly

In de Filipijnen liep het totale dodental al sterk op. De meesten van hen overleden in de provincie Benguet, waar 38 mensen stierven, voornamelijk in twee aardverschuivingen. Het is niet duidelijk of dat cijfer ook rekening houdt met de mijnwerkers die na vast kwamen te zitten in een goudmijn in het noorden van de eilandengroep. 37 anderen worden nog vermist en er wordt gevreesd voor de levens van ettelijke tientallen anderen die in een afgelegen dorpje vast zijn komen te zitten door een aardverschuiving. Daar werden al zeker 34 doden opgetekend. 4 anderen, waaronder twee kinderen zijn omgekomen bij een aardverschuiving in Nueva Ecija en ook in Kalinga werd 1 dode opgetekend. Een vallende boom in Ilocus Sur eiste nog een leven. Volgens de woordvoerder van de Filipijnse president Duterte was onder de slachtoffers ook één zwangere vrouw.

Een reddingsmissie voor slachtoffers van een aardverschuiving in de Filipijnen. Foto: EPA-EFE

De storm hield stevig huis in de vooral afgelegen regio’s die hij trof in de eilandengroep, maar net omdat hij wegbleef van enkele meer dichtbevolkte gebieden bleef de schade beperkter dan gevreesd. Toch valt nog niet uit te sluiten dat het dodental nog sterk zal stijgen.

Jerome Balinton reisde met hulporganisatie Save the Children naar het noorden: “Hoe noordelijker we kwamen, hoe groter de schade. Vooral in de provincie Cagayan. We zagen huis na huis zware schade of zelfs ruïnes. Sommigen misten daken of muren. Grote bomen waren ontworteld, elektriciteitspalen verbogen met de hoogspanningskabels slap op de grond. In de plaatsen waar het oog van de storm passeerde, leek niets onbeschadigd gebleven te zijn.”