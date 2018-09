Gerecht gelooft dat ‘arme’ Jean-Pierre Van Rossem nog klein fortuin heeft staan op Zwitserse rekening

“Ik heb niets meer. Nougabollen”, zegt de gevallen beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem (73). Toch wil het gerecht hem laten veroordelen voor financieel gesjoemel. Van Rossem zou nog een serieus appeltje voor de dorst hebben staan op een geheime Zwitserse rekening. Al ontkent hij dat zelfs en zegt amper nog rond te komen.

Ooit gooide hij met geldbriefjes en versleet hij Ferrari zoals hij van ondergoed wisselde. Vandaag woont Jean-Pierre Van Rossem op een flatje in het Vlaams-Brabantse Kapelle-Op-Den-Bos. Met net genoeg geld om te overleven, zegt hij. Toch laat het gerecht hem dertig jaar na zijn Moneytron-proces nog altijd niet met rust. “En daar hebben we meer dan een goede reden voor”, zeggen speurders.

Volgende vrijdag moet Van Rossem, die sukkelt met zijn gezondheid, zich opnieuw voor de correctionele rechtbank in Brussel verantwoorden en het zou best kunnen dat de rechter dan beslist om een interview dat Van Rossem vorige herfst aan Humo gaf aan het strafdossier laat toevoegen. Daarin vertelt Van Rossem, die officieel bankroet is, vrank en vrij dat hij goed leefde van wat achtergebleven was op een Zwitserse rekening. Aangezien het onderzoek toen al afgerond was, zit het artikel nog niet bij het strafdossier.

Die vermeende rekening is het gerecht al jaren een doorn in het oog. Alleen hebben speurders nooit harde bewijzen gevonden, enkel sterke aanwijzingen. Maar bij een vervolging voor witwassen van geld is de bewijslast omgekeerd en moet de beklaagde de legale oorsprong van zijn vermogen kunnen bewijzen.

Terwijl de gewezen volksvertegenwoordiger van R.O.S.S.E.M. de fiscus nog altijd 20 miljoen euro moet, zou hij jarenlang op grote voet hebben geleefd met geld van de geheime rekening. Terwijl hij zelf beweert dat hij “geen rotte frank meer heeft.”

Verre reizen en dure hotels en restaurants

Het Brusselse gerecht, dat hem altijd in gaten is blijven houden, vervolgt hem nu voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook zijn ex-partner, de Russische Z.L. wordt vervolgd. De vervolging van zijn latere vriendin N.A. is intussen komen te vervallen, aangezien de vrouw overleden is.

De bal ging aan het rollen toen de antiwitwascel in 2010 verdachte transacties zag op de rekening van Van Rossems toenmalige Russische vriendin. Op haar rekening werd opvallend veel cash geld gestort. Telkens werd bij de bank betaald met grote coupures, maar de bedragen werden netjes opgedeeld in kleinere schijven om onder de radar te blijven. Zodra het geld was gestort, werd het weer cash afgehaald, vaak in vreemde valuta, weet De Tijd.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat er ook verdachte stortingen plaatsvonden op de rekening van de zoon van de vrouw. En bij Van Rossem zelf. Onder andere op de rekening van zijn toenmalige bedrijf, JP Productions. Dat is in 1999 opgericht op naam van Van Rossems zoon. Het organiseerde kampioenschappen voor elektrische raceauto’s en verkocht ook onderdelen voor die wagentjes. Maar de bekende bedrijfsinkomsten - als die er al waren - konden de stortingen niet verklaren. In 2014 ging het bedrijf failliet.

Thesissen en doctoraten

De speurders begonnen Van Rossems levenswandel nog meer in de gaten te houden en ontdekten dat hij en zijn vriendin tussen 2007 tot 2015 dure reizen maakten en op grote voet leefden. Enkel de duurste hotels en meest exclusieve restaurants waren goed genoeg. Terwijl eeuwige dwarsligger Van Rossem officieel niets meer bezat.

Ook na de breuk met de Russische in 2012 zagen de speurders nog verdachte stortingen opduiken. Nu op de rekening van zijn nieuwe vriendin. Opnieuw volgden dure reizen, aankopen van wagens zoals een Jaguar en diners in sterrenrestaurants. Alle facturen werden contant betaald. De speurders vonden ook sms’en waarin het steevast ging over cash geld.

Van Rossem verdiende wel wat geld met het schrijven van thesissen en doctoraten voor studenten, maar niet genoeg om er zo’n exuberante levenswandel op na te houden. In die thesissen en doctoraten zouden trouwens ook gevallen van wetenschappelijke vervalsing ontdekt zijn. Ook daarvoor moet hij zich verantwoorden

Bovendien zou Van Rossem vier jaar geleden ook nog 80.000 euro hebben verdiend met het verkopen van een waardeloze licentie voor een Russische oliedeal die nooit doorgegaan is.

Voor al die feiten wordt hij nu dus vervolgd. Een uitspraak is wellicht nog voor dit najaar.