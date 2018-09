Het Refaelov-effect: de metamorfose van Antwerp om weer ‘Great’ te worden

Antwerp is Antwerp niet meer. En dat is maar goed ook. De ploeg die vorig seizoen tot frustratie van vele voetbalfans punten pakte met onversneden vechtvoetbal, heeft zich dit seizoen ontpopt tot een prachtige vlinder. The Great Old speelt Great Football en is goed op weg om voor het eerst in haar bestaan deel te nemen aan Play-off 1. Een metamorfose in vijf bedrijven.