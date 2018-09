Wilde olifant doodt vrouw in Nepal

In Nepal is een 23-jarige vrouw gedood door een olifant toen ze naar huis wandelde vlakbij een natuurreservaat. Dat melden officiële bronnen maandag.

De vrouw keerde zondagavond terug van een eettent die ze runt in het dorpje Thori toen ze vertrappeld werd door het dier. Dat was afgedwaald buiten het reservaat, waar ook tijgers, luipaarden en bizons wonen. De afgelopen jaren zijn er meer en meer confrontaties tussen wilde dieren en mensen in het land. Dat roept vragen op over de veiligheid van mensen die in de buurt van reservaten wonen.