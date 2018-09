Afrikaanse varkenspest: Wallonië verbiedt toegang tot getroffen gebied

De Waalse regering gaat de toegang verbieden tot het gebied in de provincie Luxemburg waar vorige week de Afrikaanse varkenspest is ontdekt bij wilde everzwijnen. Dat heeft minister van Landbouw René Collin maandagochtend aangekondigd voor aanvang van een vergadering met de Europese Commissie. Eerder had de Waalse regering al een jachtverbod en een verbod op het voederen van dieren ingevoerd.

“Het bos zal enkel nog toegankelijk zijn voor degenen die kadavers van everzwijnen moeten opsporen en ophalen, allicht voor de duur van een maand. Er kunnen dus geen evenementen worden georganiseerd, geen werkzaamheden in het bos. Dit treedt in werking vanaf maandag in de betrokken zone van 63 vierkante kilometer”, zo kondigde Collin aan.

Dat de wegen en bospaadjes in het betrokken Luxemburgse bos niet meer toegankelijk zijn, moet vermijden dat de everzwijnen zich gaan verspreiden. Momenteel is al bij vijf kadavers van everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Collin zei dat er nog mogelijk nog veel meer dieren geanalyseerd zullen moeten worden. “We gaan mogelijk aan tientallen, misschien 300, 400 dode everzwijnen raken, dat is wat experts ons zeggen.”