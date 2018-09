Zlatan krijgt staande ovatie van tegenstander, maar moet meteen terugdenken aan... Anderlecht

Het 500ste doelpunt in de carrière van Zlatan is... typisch ZLATAN! pic.twitter.com/REOemOmVEu

Zlatan Ibrahimovic heeft zaterdagavond het 500e doelpunt uit zijn carrière gemaakt. De 36-jarige Zweed deed dat in stijl. Hij verlengde een pass van ploeggenoot Jonathan Dos Santos in de lucht met een achterwaartse karatetrap. Hij kreeg een staande ovatie van een heel stadion. Toen een reporter hem daar achteraf over aansprak, moest de Zweed meteen terugdenken aan... Anderlecht.

De supporters van LA Galaxy én Toronto FC gingen (terecht) uit hun dak bij de wereldgoal van Zlatan. “Maar het is niet de eerste keer dat ik een staande ovatie krijg van de tegenstander”, bleef de Zweed cool.

En daar komt Anderlecht op de proppen. Want toen Zlatan in de Champions League van 2013 maar liefst vier keer scoorde in het Constant Vanden Stock-stadion, kreeg hij applaus op alle banken. Iets wat hij zelf opvallend vond, legde hij later uit aan UEFA.tv toen hij tekst en uitleg mocht geven bij zijn “Magic Moment”.

“Plots kreeg ik applaus van de supporters van de tegenpartij. Ik wist niet goed hoe ik daarop moest reageren want normaal word je door de tegenpartij uitgefloten. Maar na die derde goal stond heel het stadion recht, daar was ik wel door aangedaan. Ik was heel blij en gaf hen een applaus terug. Dat was een speciaal gevoel.”

PSG won op die bewuste 23 oktober 2013 overigens met 0-5.