Anderlecht heeft voor het eerst in jaren niet meer de duurste kern van de Jupiler Pro League

De paars-witte fan had misschien op wat anders gehoopt, maar de intrede van Marc Coucke als nieuwe voorzitter van Anderlecht gaat vooralsnog niet gepaard met zware investeringen in spelers. Integendeel: volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.com heeft Anderlecht voor het eerst in jaren niet meer de duurste kern van eerste klasse. Club Brugge én Racing Genk zijn paars-wit voorbijgestoken.

Transfermarkt.com is een website die zich specialiseert in het schatten van transferwaardes van spelers. De Duitse organisatie weet zo dat Anderlecht sinds 2010, toen de eerste schattingen gebeurden, de duurste kern van eerste klasse had. Had, want dit is het eerste seizoen dat Anderlecht niet meer op één staat. Club Brugge én intussen ook Racing Genk beschikken inmiddels over meer spelerskapitaal.

De overdrage van de macht dateert eigenlijk al van de eerste dag van de zomertransferperiode. Op 1 juli deed Anderlecht sterkhouder achterin Uros Spajic van de hand én zag het een einde komen aan de uitleenbeurten van Henry Onyekuru en Lazar Markovic. De Brusselaars zagen de waarde van hun kern terugvallen tot 90 miljoen, terwijl Club Brugge, dat toen Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby nog in de rangen had, als kersverse kampioen was opgeklommen tot 95 miljoen euro.

Anderlecht heeft nog maar één speler in top tien

Intussen zijn de verschillen alleen maar groter geworden. Volgens Transfermarkt.com is Anderlecht niet versterkt uit de transferperiode gekomen: de Brusselaars hebben een spelerskern met een geschatte waarde van 74,03 miljoen euro en moeten zo zelfs genoegen nemen met de derde plaats. Racing Genk steekt hen nipt de loef af, maar het verschil met Club Brugge is bijna twintig miljoen euro. De gehele kern van blauw-zwart wordt op 92,8 miljoen euro geschat.

Anderlecht telt met Adrien Trebel ook nog maar één speler die in de top tien duurste voetballers van de Jupiler Pro League wordt geschat. Racing Genk heeft net zoals Club Brugge vier spelers in de top tien. De Limburgers hebben met goudhaantjes Sander Berge en Leandro Trossard twee jongens in huis die al op tien miljoen euro of meer geschat worden. Club Brugge-spits Wesley Moraes leunt daar dicht tegenaan.