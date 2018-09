Nergens raken jobs zo moeilijk ingevuld als in België

Ook in het tweede kwartaal van dit jaar waren er in België per 100 banen 3,5 vacant. Daarmee is België binnen de eurozone het land waar vacatures het moeilijkst ingevuld raken. De gemiddelde vacaturegraad voor de eurozone bedraagt 2,1 pocent, zo blijkt maandag uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

De vacaturegraad meet het aantal vactures op het totale aantal banen. Sinds 2009 is dat percentage globaal gezien aan het toenemen in de eurozone. Nederland (3,1 procent in het tweede kwartaal) en Duitsland (2,9 procent) komen het dichtst in de buurt van de Belgische vacaturegraad.

Dat vacatures in ons land moeilijk ingevuld raken, geldt zowel voor de bouw en de industrie (vacaturegraad van 3,3 procent) als voor de dienstensector (5,1 procent).

In de hele Europese Unie ligt de vacaturegraad alleen in Tsjechië nog hoger dan in België. In het Centraal-Europese land waren er in het tweede kwartaal op 100 banen 5,4 vacant.