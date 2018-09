Geschiedenis studeren, informaticus worden: de roeping van de IT'er

Almaar meer mensen die in de IT terechtkomen, hebben studies gedaan die totaal niks met die sector te maken hebben. Door (een combinatie van) toeval, avondstudies en interesse worden ze pakweg systeembeheerder of Java-programmeur. Jonathan Barbier en Jens Vanden Meersschaut zijn hier twee voorbeelden van.

“Pure interesse”, zo noemt Jens zijn motivatie om aan de universiteit de richting geschiedenis in te duiken. “Nochtans was ik heel mijn humaniora lang ervan overtuigd om informatica te studeren”, zegt hij. “Maar in het zesde middelbaar ben ik op het laatste moment toch van gedacht veranderd en geschiedenis gaan doen.”

Met dat diploma heeft Jens uiteindelijk nooit iets aangevangen. Tijdens zijn opleiding begon een van zijn vrienden een stage bij het tv-productiehuis Woestijnvis en die vroeg na een tijdje of Jens zin had om mee te doen. “Dat was een heel leuke tijd en ik heb ook met het idee gespeeld om daar verder in te gaan. Na de geschiedenis heb ik bijvoorbeeld nog een bijkomende opleiding communicatiewetenschappen gedaan en ben ik als stagiair bij het televisieprogramma De Ideale Wereld terechtgekomen. Het werd echter snel duidelijk dat er heel weinig werkzekerheid is in de televisiewereld en dat vaste jobs er niet bepaald voor het rapen liggen.”

Persoonlijke klik

Begin 2016 komt Jens dan via-via in contact met Waeg, een Brussels IT-bedrijf dat zijn klanten bijstaat bij het gebruik van Salesforce, een softwarepakket voor klantenbeheer. “Ik heb hen opgebeld om eens kennis te maken, zonder al te grote verwachtingen, maar uiteindelijk heb ik twee uur met hun CEO aan de lijn gehangen (lacht). En het gesprek werd afgesloten met de vraag of ik de week daarop bij hen kon beginnen. Dat ik bij Waeg aangeworven ben, had heel veel met de persoonlijke klik te maken, denk ik. Wat je kunt, is minder belangrijk dan wie je bent, welke attitude je hebt en je bereidheid om te leren.”

De tv- en IT-wereld zijn twee compleet tegenovergestelde universums, zegt Jens. Maar het cliché dat tv een snelle, hippe wereld is waar alles kan en IT een meer stijve bedoening, spreekt hij ten stelligste tegen. “Integendeel eigenlijk. Tv ligt min of meer vast, een uitzending is een uitzending. Bij mijn huidige werkgever heerste veel meer een start-upcultuur. Het is bijna nooit van 9 tot 5, soms ook in het weekend. Er zit heel veel afwisseling in het werk en er zijn heel veel verschillende projecten. Nee, ik heb totaal geen spijt van mijn overstap.”

