Siegfried Bracke roept eigen partijleden tot de orde: "Geen reden voor zuur gezeik"

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) haalt uit naar de bitse toon van de lokale kiescampagne, ook bij zijn eigen partij. "Er is geen reden tot zuur gezeik of hitsig getier. N-VA is niet de Niet zo Vriendelijke Aanhang (van Bart De Wever)."

Kamervoorzitter en N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke haalt uit naar de in zijn ogen te ruwe campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Al dat schelden, tieren, beledigen, dat tempeesten zonder temper: het wordt mij geregeld teveel", schrijft Bracke in een tekst op zijn website, met als titel: "Je ne suis pas fier."

Bracke wijst daarbij in de eerste plaats met de vinger naar zijn eigen partij. "Ik denk nog altijd dat we de werkelijkheid als grootste supporter hebben, en dat er bijgevolg reden is tot fundamentele vrolijkheid", luidt het.

"En dus niet voor zuur gezeik of hitsig getier. Ik wil bij de partij zijn van rustige, redelijke, geciviliseerde mensen. N-VA is niet de Niet zo Vriendelijke Aanhang (van Bart De Wever)."

Verder in de tekst hekelt Bracke ook de harde toon bij andere partijen, en roept hij ook de media op om niets te "vergroten". Daarbij neemt hij het Radio 1-programma De Wereld Vandaag in het vizier, dat hij "hijgerig gedoe" aanwrijft.

"Ik vind dat we met zijn allen slimmer en dus ook minder brutaal moeten zijn", klinkt het. "Net om de mensen bij de les te houden. Net om er voor te zorgen dat ze niet de politiek en de media gaan imiteren, en straks ook gaan stemmen met de voeten vooruit. In ons aller belang dus."