Brugse spitsen zullen voorbij oude bekende moeten: van welpje bij Essevee tot leeuw bij Borussia

Kent u Abdou Diallo (22) nog? In 2015 leende Monaco hem één seizoen uit aan Zulte Waregem. De verdediger speelde 35 matchen aan de Gaverbeek, maar ze konden hem niet houden. Drie jaar later verhuisde Diallo voor 28 miljoen naar Borussia Dortmund waar hij zich meteen in de basis knokte. En nu keert hij (even) terug naar België voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.