Van fraude verdachte gemeentesecretaris is nu algemeen directeur van de gemeente Gooik

Gooik - Tussen 2007 en 2016 kocht de gemeente Gooik voor 31.000 euro aan schuimwijn bij het bedrijfje van de moeder van de gemeentesecretaris. Dat staat in de doorlichting die Audit Vlaanderen maakte na een klacht tegen de gemeentesecretaris. Delen van het dossier zijn nu uitgelekt. De secretaris werd intussen benoemd tot algemeen directeur van de gemeente.

De Gooikse gemeentesecretaris kocht jarenlang wijn voor de gemeente via een bedrijfje van zijn moeder. Ook kregen sponsors van een volleybalclub waarin de secretaris actief was, een voorkeursbehandeling voor gemeentecontracten, weet Apache.be dat het dossier kon inkijken.

Begin dit jaar overhandigde Audit Vlaanderen de conclusies van de forensische doorlichting over Gooik aan het parket Halle-Vilvoorde. Uit de audit bleek dat er vermoedelijk gefraudeerd werd in de Pajotse gemeente. Dat het dossier nu is uitgelekt heeft mogelijk te maken met de stijgende verkiezingskoorts.

Tussen 2007 en 2016 bestelde de gemeente Gooik voor ruim 31.000 euro aan schuimwijn voor recepties bij een bedrijfje van de moeder van de gemeentesecretaris. In de eerste jaren werden er ook nog offertes opgevraagd bij andere bedrijven, na verloop van tijd gebeurde dit niet meer. Meer nog: één keer legde de gemeentesecretaris de beslissing van het schepencollege naast zich neer om toch maar de wijn bij het bedrijf van zijn familie te kunnen kopen, zo blijkt.

“Er werden wel degelijk prijsoffertes gevraagd. Bij twee bedrijven, terwijl de wet voorziet dat je minstens bij drie bedrijven een offerte moet laten maken. De gemeentesecretaris had dat moeten weten. Ook mocht hij zich niet met dat dossier bemoeien, aangezien er familie bij betrokken was. De betreffende wijnhandel was in die tijd wel de goedkoopste”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V) van Gooik.

Wetgeving rond overheidsopdrachten

Daarnaast werd ruim 10.000 euro gefactureerd aan twee bedrijfjes waarin de gemeentesecretaris van Gooik bestuurder en/of aandeelhouder is, zo blijkt. Volgens de forensische doorlichting is de keuze om iets aan te kopen bij een ‘eigen bedrijf’ van meet af aan partijdig. Ook zien de auditeurs nog andere inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten en hebben ze ‘onweerlegbare vermoedens van belangenvermenging’.

De auditeurs onderzochten niet alleen wijnleveringen, maar stelden ook onregelmatigheden vast bij overheidsopdrachten met sponsors van volleybalclub Asse-Lennik. Daar was de gemeentesecretaris een tijdlang actief.

Volgens burgemeester Doomst zijn de nodige systeemaanpassingen doorgevoerd om dit soort slordigheden in de toekomst te vermijden in de gemeente. En is een kwaliteitsmaganger aangesteld die erop toe ziet dat alles perfect volgens het boekje verloopt.

De gemeentesecretaris in kwestie kreeg een zware tuchtstraf opgelegd namelijk drie maanden schorsing zonder wedde. Kort voor de zomer werd hij aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Gooik.

Burgmeester Michel Doomst wil nog verduidelijker dat uit het ganse onderzoek is gebleken dat de man zich nooit persoonlijk heeft verrijkt.