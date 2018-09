Bekijk hier hoe onveilig verkeer en luchtverontreiniging jouw gemeente maken

Vlaanderen en verkeer, het is niet altijd het gelukkigste aller huwelijken. Dagelijks staan er kilometers file, door de snelwegen rond onze grootste steden is de luchtkwaliteit er soms abominabel en ook de geluidshinder die ze veroorzaken kan een impact hebben op onze gezondheid. Daarom bracht het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid in kaart hoe elke gemeente in Vlaanderen op dat vlak scoort ten opzichte van gelijkaardige gemeenten. En die resultaten zijn soms heel verrassend.

Elke Vlaamse gemeente krijgt in de nieuwe ‘Gezondheidsindicator Mobiliteit’ een score op 4 parameters: gezonde luchtkwaliteit, afwezigheid van verkeersgeluid, verkeersveiligheid en ‘actieve mobiliteit’. Die laatste heeft betrekking op het pendel-, wandel- en fietsgedrag in een gemeente. De score wordt telkens berekend op basis van het aantal levensjaren dat je potentieel verliest in jouw gemeente door het verkeer of luchtverontreiniging. Die werden daarna gedeeld door het aantal inwoners van je gemeente om een degelijke vergelijking te kunnen maken.

De scores van die vier pijlers kan je in de gezondheidsindicator vergelijken met gelijkaardige gemeenten. Zo wordt vermeden dat je appelen en peren, in dit geval bijvoorbeeld Pulderbos en Gent, met elkaar zou vergelijken. Wie in een landelijke gemeente woont, ziet zijn gemeente in vergelijking met andere landelijke gemeenten. Wie in een stad woont, krijgt een vergelijking met de andere steden te zien.

Het agentschap Zorg en Gezondheid wil met de indicator een impuls geven aan lokale besturen om meer te doen om de gezondheid van hun burgers te beschermen tegen de impact van het verkeer. Het benadrukt ook dat een goede score in de indicator niet wil zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering, want die is er altijd, zo luidt het.

Wie meer informatie over de Gezonheidsindicator Mobiliteit wil, kan op de site van het agentschap Zorg en Gezondheid terecht.

(klik op de pijl in de rechteronderhoek om de grafiek te vergroten)