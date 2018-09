Hoe tover je 25 vakantiedagen om in 59 vrije dagen? Lees dit voor je collega’s het doen

Tot spijt van wie het benijdt: de grote vakantie zit er nu echt wel op. We zijn opnieuw met z’n allen aan het werk, maar september is voor velen ook hét moment om de vakanties voor volgend jaar te plannen. Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe regel je dat met collega’s? Hebben collega’s met kinderen altijd voorrang tijdens de schoolvakanties? En - misschien wel het belangrijkste - hoe tover je 25 verlofdagen om in maar liefst 59 vrije dagen?