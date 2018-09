Hotels aan de kust voor meer dan 22.000 euro afgezet: koppel leefde er maanden zonder te betalen

Brugge / Oostende - Een koppel vijftigers heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zeven feiten van flessentrekkerij. De beklaagden verbleven soms maanden op hotel, zonder de rekening te betalen. Een hotel in Oostende werd op die manier voor ruim 12.000 euro afgezet.

Het onderzoek naar Dirk S. (57) en Chantal V. (52) ging al in 2013 van start. Het koppel gebruikte steeds dezelfde methode door de eerste overnachting wel cash te betalen. Daarna verlengden ze hun verblijf, maar de betalingen bleven uit. De beklaagden maakten ook telkens uitgebreid gebruik van de minibar. Hotels in Oostende, Veurne, Middelkerke en Ieper werden in totaal voor een slordige 22.000 euro afgezet. Bij een verblijf van drie maanden in een hotel in de Leopold II-laan in Oostende liep de rekening zelfs op tot meer dan 12.000 euro.

Het duurde twee jaar vooraleer de speurders de verdachten een eerste keer konden verhoren. Dirk S. verklaarde dat hij de slachtoffers zou vergoeden, maar deed dat uiteindelijk niet. Zijn echtgenote beweerde dan weer dat S. eigenlijk met een minnares op hotel verbleef.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagden niet aan hun proefstuk toe waren. In 2009 werden ze door de correctionele rechtbank van Mechelen tot drie jaar cel veroordeeld voor hun rol in een drugstrafiek vanuit Brazilië. Op de luchthaven had de douane 14 kilogram cocaïne ontdekt in beeldjes die voor het koppel bestemd waren. Voor de onbetaalde hotelrekeningen vorderde het openbaar ministerie bij verstek de maximumstraf van zes maanden cel.

De rechter doet uitspraak op 22 oktober.