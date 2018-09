Het Zwitserse leger begeeft zich op glad ijs. Letterlijk, want enkele militairen zijn momenteel bezig met het opruimen van een wrak dat 72 jaar lang onder het ijs verborgen was. Het Amerikaanse toestel, een C-53 Skytrooper Dakota die nog ingezet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog, verongelukte in 1946 boven de Gauligletsjer in de Berner Alpen.