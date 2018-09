Dertiger gaat minnaar van echtgenote te lijf met handschoen met metalen pinnen

Turnhout / Lommel - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 18 maanden gevorderd tegen een dertiger uit Lommel die verdacht wordt van slagen en verwondingen aan zijn liefdesrivaal.

De man had ontdekt dat zijn echtgenote een minnaar had. Vergezeld van drie kompanen trok hij in maart 2016 naar de woning van zijn liefdesrivaal in Mol. Het slachtoffer moest meerdere slagen incasseren. De daders gebruikten daarvoor lederen handschoenen met metalen pinnen.

Ze bedreigden hun slachtoffer ook met een pistool. De dertiger stuurde zijn slachtoffer drie dagen later een sms-bericht om zich te verontschuldigen. De burgerlijke partij had op dat moment al klacht ingediend bij de politie. De drie kompanen van de beklaagde konden nooit geïdentificeerd worden.

De rechter doet uitspraak op 15 oktober.