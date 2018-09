Alle aandacht gaat nu naar Club Brugge, maar of we scoren in Europa hangt vooral af van andere Belgische clubs

Deze week beginnen Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk en Standard aan hun Europese campagnes. Hun missie: de groepsfase overleven door bij de eerste twee te eindigen. Maar terwijl Club Brugge in de meest in het oog springende competitie speelt, moet België vooral hopen op Anderlecht, Racing Genk en Standard om Europees te scoren.

Beginnen doen we met een opmerkelijke vaststelling: het jaar waarin het Belgische voetbal het best scoorde, was het seizoen 2016/2017. Jawel, het seizoen waarin Club Brugge afging als een gieter in de Champions League tegen Leicester, Porto en Kopenhagen. Dat jaar haalde België meer punten dan in het jaar dat AA Gent overwinterde in de Champions League. Zelfs meer punten dan in het seizoen 2000/2001, toen Anderlecht thuis zowel Manchester United als Real Madrid te grazen nam.

Foto: REUTERS

Hoe dat komt? Door de manier waarop de Europese voetbalbond UEFA meet hoe sterk elk land is. Coëfficiënten, u heeft er waarschijnlijk wel al eens van gehoord. Daarbij zijn twee dingen belangrijk om te weten: ten eerste brengt een overwinning in de Champions League tegen Atlético Madrid evenveel punten - namelijk twee - op als een zege tegen Spartak Trnava in de Europa League. En ten tweede wordt het totaal aantal punten dat een land heeft, steeds gedeeld door het aantal clubs dat het mocht afvaardigen.

Eén zwaluw maakt de lente niet

Zowel voor de stunts van Anderlecht als die van AA Gent in de Champions League was dat laatste het probleem: één zwaluw maakt de lente niet. In 2000/2001 lagen Club Brugge, Racing Genk, AA Gent en Lierse behoorlijk snel uit de toenmalige UEFA Cup, in 2015/2016 overleefde enkel Anderlecht de groepsfase van de Europa League. Maar om écht te scoren in Europa, moet je eigenlijk met meerdere clubs ver kunnen doorstoten.

De volledig Belgische achtste finale in de Europa League tussen AA Gent en Racing Genk. Foto: BELGA

Dat lukte wel in het seizoen 2016/2017. Terwijl Club Brugge tegen een pijnlijke nul op achttien aanliep in de Champions League, liep het in de Europa League wel gesmeerd voor de Belgische clubs. Racing Genk, Anderlecht, AA Gent en Standard haalden allemaal de poules. Voor AA Gent waren de achtste finales het eindstation, Genk en Anderlecht haalden zelfs de kwartfinales.

Europa League is dé plek om te scoren

De Europa League is dan ook dé plaats voor België om punten te scoren. Omdat een zege daar even hard doortelt als een overwinning in de Champions League, maar vooral ook omdat de tegenstand er veel minder is. En we drie ploegen tegelijk in de groepfase hebben. Ter vergelijking: Anderlecht, Genk en Standard kunnen enkel in de poulefase van de Europa League al 36 punten verdienen voor ons land. Als Club Brugge aan evenveel punten wil komen, moet het al de finale van de Champions League halen.

De Europese uitschakeling van AA Gent weegt door - we hebben nu een ploeg minder die in de Europa League kan scoren voor België. Foto: Photo News

Bovendien is de tegenstand bij het overleven van de groepsfase in de Europa League toch van een andere orde dan die in de Champions League, wat de kans op nieuwe zeges groter maakt.

Meer bonuspunten in de Champions League

Het enige verschil voor de coëfficiënten is dat de Champions League een land meer bonuspunten biedt dan de Europa League. Voor elke deelnemer aan de groepsfase van het kampioenenbal verdient een land vier bonuspunten. Als dat team ook de achtste finales haalt, komen daar nog eens vijf punten bij. Vanaf de kwartfinales geven zowel Europa League als Champions League telkens één bonuspunt per wedstrijd.

AA Gent verraste door in het seizoen 2015/2016 door te stoten naar de achtste finales van de Champions League. Foto: BELGA

De afgelopen 17 jaar lukte het een Belgische club echter maar twee keer om tot in de achtste finales van de Champions League te raken. Dan lijkt het voor Anderlecht, Genk of Standard makkelijker scoren tegen Spartak Trnava, Sarpsborg of Akhisarspor.