Nederlandse kankerpatiënte zou in België revolutionaire behandeling krijgen, maar verzekeraar weigert tussenbeide te komen

Een experimentele behandeling in het UZ Leuven betekent de laatste hoop voor de Nederlandse kankerpatiënte Mickey Muzo (51). De vrouw heeft nu echter van haar verzekeraar te horen gekregen dat haar aanvraag werd afgewezen. Dat terwijl andere verzekeraars wel tussenbeide zouden komen. “Zeer pijnlijk, een menselijk drama”, zegt een Belgische oncoloog.

Bij Mickey Muzo werd in 1998 een agressieve vorm van borstkanker vastgesteld. Twintig jaar later is ze uitbehandeld in Nederland. De vrouw uit het Nederlandse Joure (Friesland) werd door haar oncoloog doorverwezen naar het UZ Leuven, waar ze een experimentele behandeling zou krijgen.

Zou, want haar aanvraag werd afgewezen door de Friesland Zorgverzekeraar. “Omdat de behandeling niet voldoet aan het criterium stand der wetenschap en praktijk, zoals dat door het Zorginstituut Nederland wordt gehanteerd”, zo luidt het. “Een experiment is per definitie geen verzekerde zorg.”

Het grootste deel zou nochtans worden betaald door de sponsor van het nieuwe medicijn. Het resterende deel, het controledeel, bedraagt nog ongeveer 20.000 euro. “Controles na de behandeling worden wel vergoed, als ze in Nederland plaatsvinden”, zegt Rob Propsma, woordvoerder van de Friesland Zorgverzekeraar, nog. Jammer genoeg is dat geen optie voor Muzo: “Ik moet in de buurt van het ziekenhuis blijven”, getuigt ze in de Leeuwarder Courant.

Wie o wie helpt @MickeyMuzo om haar kans op leven te vergroten? Behandeling in België voor kanker niet vergoed door verzekeraar: 'Het voelt alsof ze me dood laten gaan' https://t.co/aNQpCNI8LO — Suyen R. Desbarida (@SMRDesbarida) 17 september 2018

“Willekeur waar we vragen over hebben”

De afwijzing komt des te harder aan, omdat andere verzekeraars de behandeling wel vergoeden. Dat bevestigt Kevin Punie, oncoloog van het UZ Leuven. “Sommige verzekeraars keuren de behandeling goed, anderen niet. Een willekeur waar wij ook vragen over hebben. In Nederland verwijzen oncologen patiënten door en dan gebeurt dit, zeer pijnlijk. Een menselijk drama.”

Het (antistoffen-)medicijn waar alles om draait, is sacituzumab. “Tests zijn veelbelovend”, aldus Punie. In maart zijn vijftien patiënten in België begonnen met een behandeling en momenteel wordt het medicijn wereldwijd in ongeveer 300 centra getest. “Maar niet in Nederland. Daar doen ze altijd wat moeilijker over studies die door sponsorgeld gedragen worden.”

“Iets in mijn lijf waardoor ik nog leef”

Muzo is er het hart van in. “Sommigen leven na zo’n diagnose nog twee, drie maanden. Ik al twintig jaar. Alleen daarom denk ik dat het voor de wetenschap interessant is dat ik meedoe aan een experiment. Blijkbaar zit er iets in mijn lijf waardoor ik nog leef. In de Verenigde Staten leeft 30 procent nog van de mensen die het medicijn hebben gekregen. Het voelt alsof ze mij laten doodgaan.”

Ondertussen kreeg de vrouw ook te horen dat het UZ Leuven geen buitenlanders meer aanneemt omdat er een wachtlijst is voor Belgische patiënten. “Die gaan voor”, aldus Muzo. “Even schrikken, maar ze laten mij wel nog toe, dat hadden ze al toegezegd.”

Ondertussen is de vrouw een crowdfunding gestart, in de hoop het nodige geld alsnog bij elkaar te krijgen. “Ik heb een uitkering, ik kan dat verblijf (de behandeling zou een jaar duren, nvdr.) niet betalen. Als ik me beter voel, ga ik weer aan het werk als medisch secretaresse.”