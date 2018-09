Coca-Cola overweegt om cannabisdrankje te lanceren

Coca-Cola voert gesprekken met het Canadese Aurora om samen drankjes te ontwikkelen gebaseerd op cannabis, maar dan zonder het psychoactieve effect. Dat meldt Bloomberg Televisie.

Concreet gaat het om drankjes met het bestanddeel CBD, oftewel cannabidiol, dat geneeskrachtige eigenschappen wordt toegeschreven. Het gaat om een boomende industrie, waar nu ook de grootste drankenfabrikant ter wereld op aast. “We zijn de groei van CBD van dichtbij aan het opvolgen, als ingrediënt in functionele welnessdrankjes overal ter wereld”, bevestigt de woordvoerder van Coca-Cola, Kent Landers. “Er is nog geen beslissing genomen, maar de markt evolueert erg snel.”

Bloomberg merkt op dat de markt van klassieke frisdranken slabakt, terwijl cannabis erg trendy is. Marihuana is in de Verenigde Staten een verboden softdrug, maar het medicinaal gebruik van cannabidiol wint wel aan belang.

De interesse van Coca-Cola is trouwens geen alleenstaand geval. Vorige maand kondigde Constellation Brands, de brouwer van Corona, al aan dat het 3,8 miljard dollar investeert om zijn belang in Canopy Growth - een Canadese producent van marihuana - te verhogen. Molson Coors Brewing is op zijn beurt een joint venture gestart met Hydropothecary om cannabisdrankjes in Canada op de markt te brengen. En Diageo, maker van Guinness-bier, voert gesprekken met minstens drie cannabisproducenten over een mogelijke samenwerking.

Coca-Cola diversifieerde de voorbije jaren al zijn aanbod. Naast de klassieke frisdranken maakt het concern ook fruitsappen, thee en water. Deze zomer kondigde het de overname van de koffieketen Costa aan.