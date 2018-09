Vader van Maddie McCann gaat zeldzaam interview geven: “Om andere mannen aan te moedigen”

Gerry McCann, de vader van Madeleine, heeft 11 jaar na het verdwijnen van zijn dochter een zeldzaam interview toegestaan aan BBC Radio 4. Hij zal het er hebben over de verdwijning van zijn dochter, maar ook over hoe hij is omgegaan met haar verdwijning en het feit dat hij haar moest loslaten.

Het programma, dat uitgezonden wordt op 29 september op BBC Radio 4, zal Pearl: Two Fathers, Two Daughters heten. Het interview met Gerry McCann zal volgens BBC draaien rond de speciale band tussen vaders en dochters, de moeilijkheden die mannen hebben om spijt te tonen en zijn voornemen om te blijven zoeken naar Madeleine.

Rode draad doorheen het programma wordt Pearl, een 600 jaar oud gedicht over een vader die rouwt om zijn dochter. Fragmenten uit dat gedicht zullen afgewisseld worden met de woorden van McCann.

“Toen ik het gedicht las, zag ik er echo’s in van de situatie met Madeleine en ons verlies”, zei Gerry, een eminent cardioloog, in de aanloop naar het interview aan BBC. “Ik heb daarom beslist dat het een goede kans is om iets te zeggen over de bijzondere band tussen vaders en dochters. Openlijk spreken kan andere mannen in gelijkaardige posities helpen. Het voelt als het goede moment om dat te doen.”

Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween 11 jaar geleden, op 3 mei 2007, vanuit het vakantiehuisje van de familie McCann in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders waren op dat moment een hapje gaan eten met vrienden.