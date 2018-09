Passagier van wagen in levensgevaar na botsing met kusttram in Oostende

Oostende - Bij een zwaar verkeersongeval tussen de kusttram en een personenwagen in Oostende is één persoon levensgevaarlijk gewond geraakt. Het tramverkeer moet tijdelijk over één spoor.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur langs de Dokter Edouard Moreauxlaan ter hoogte van de Hendrik Baelskaai. Volgens de eerste vaststellingen werd de personenwagen gegrepen door de kusttram bij het inslaan van de Hendrik Baelskaai. De precieze omstandigheden van het ongeval wordt nog onderzocht.

In de personenwagen zaten twee Engelse toeristen. “De bestuurder werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De passagier zat gekneld in de wagen en moest worden bevrijd door de brandweer. Door de impact van de botsing zat ze serieus gekneld in het wrak”, zegt brandweerkapitein Dirk Maertens. De vrouw werd levensgevaarlijk gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De trambestuurder werd opgevangen door De Lijn. De reizigers van de kusttram moesten overstappen. Het tramverkeer moest tijdelijk over één spoor.