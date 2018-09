Defour heeft voor het eerst sinds januari weer competitiematch gespeeld

Steven Defour heeft maandag voor het eerst sinds 20 januari een competitiewedstrijd gespeeld. De dertigjarige middenvelder stond aan de aftrap bij een duel van de U23 van Burnley tegen hun leeftijdsgenoten van Bolton Wanderers en speelde een uur mee. Defour kampte het voorbije half jaar met een kraakbeenletsel in de knie en onderging een operatie. Vorige week werd door de club nog een optie in zijn contract gelicht, waardoor hij nu tot medio 2020 vastligt op Turf Moor.

Sinds de 0-1 nederlaag van de Clarets op 20 januari tegen Manchester United lag de 52-voudig Rode Duivel in de lappenmand. In de tussentijd miste hij het WK en besliste dan ook maar meteen zijn internationale loopbaan stop te zetten.

Burnley meldde op haar website dat Defour in de beloftenmatch “met zijn kalmte en sturing een belangrijke rol speelde voor de youngsters om hem heen. Een terugkeer naar de Premier League zal nog enkele wedstrijden duren, maar Defour’s wederoptreden is een welkom vooruitzicht na de zwakke start in de competitie.”

Burnley, vorig seizoen de revelatie in de Premier League met een zevende plaats in de eindrangschikking, startte het seizoen ondermaats met 1/15.