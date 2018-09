Benefiet gaat niet door na commotie rond "haatimam"

Sint-Niklaas - Organisator Imer Kajtazi van de benefiet voor een nieuwe Romacentrum heeft beslist om het evenement op 28 en 29 september naar een voorlopig onbekende datum uit te stellen. Dat gebeurde na overleg met de politie en de burgemeester.

"We hadden vernomen dat er voor onze deur heel wat zou gaan gebeuren", zegt organisator Imer Kajtazi. "Betogingen, vandalisme en aanvallen uit rechtse hoek. We zijn niet bang, maar willen geen negatieve beeldvorming rond onze Romagemeenschap creëren. Wij willen niet de reden zijn dat er problemen zijn in Sint-Niklaas. Ons evenement wordt niet geannuleerd, maar verplaatst naar een andere datum."

Onder meer Vlaams Belang had zich al fel gekant tegen de organisatie van de benefiet. Tijdens het evenement zouden verschillende imam's uit heel Europa komen prediken. Een van hen, Sead Islamovic, zou gelinkt worden aan het ronselen van Syriëstrijders. Iets wat door de man en door Kajtazi steeds ontkend werd. Uiteindelijk zegde hij zijn komst naar de benefiet af wegens andere verplichtingen.

"We hebben er bij de Romagemeenschap op aangedrongen om het evenement niet te laten plaatsvinden", zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas. "Als dat niet gelukt was had ik de organisatie ervan verboden omwille van de openbare orde en de veiligheid. Die konden niet gegarandeerd worden. Vanuit de Romagemeenschap heeft men ons beloofd om in de toekomst tijdig met de politie te overleggen, om zo niet voor onaangename verrassingen te komen staan."

De imams die op het programma van de benefiet stonden werden door de federale en lokale politie gescreend. "Tijdens dat onderzoek werden bij geen van hen criminele veroordelingen gevonden", aldus burgemeester Dehandschutter.