Het wordt niet luidop verkondigd maar eigenlijk is Club Brugge wel heel blij met Borussia Dortmund als tegenstander. Club Brugge ontmoette de Duitse topclub nog maar twee keer in Europees verband maar het was telkens spektakel. We gaan even terug in de tijd naar 1987 en 2003.

9 december 1987: Club Brugge-Dortmund 5-0

Het was de bende onder trainer Henk Houwaart. The crazy gang. Even wispelturig als hun trainer wankelde Club Brugge door de UEFA Cup. In de vorige ronden had het ...