Zeven keurige mannen, en toch staan ze terecht voor aanranding van 15-jarig meisje: “Als ik dit had geweten...”

Antwerpen - Een fabrieksarbeider, een aannemer, een verzekeraar. Zeven brave en keurige burgers schoven vanochtend één voor één aan bij de Antwerpse strafrechter voor de aanranding van een 15-jarig Vlaams meisje. Het meisje werd gedwongen zich te prostitueren, als slachtoffer van een tienerpooier. Maar alle mannen wassen nu hun handen in onschuld. Ze voelen zich bedrogen: door de pooier, én door het gerecht.

“Ik wist echt niet dat ze minderjarig was, mevrouw de rechter. In eer en geweten: als ik dat had geweten, dan was het nooit zover kunnen komen.” De grijze vijftiger vooraan in de rechtbank mompelt het ...