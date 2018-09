Kandidaat voor Hooggerechtshof VS en vrouw die hem beschuldigt van seksueel geweld, willen allebei getuigen

Zowel de vrouw die de Amerikaanse kandidaat-hoogrechter Brett Kavanaugh beschuldigt van seksuele agressie als Kavanaugh zelf, zijn bereid om te getuigen voor het Congres. Dat is maandag bekendgeraakt. Meerdere Republikeinse senatoren hebben ondertussen eveneens opgeroepen om de stemming rond de aanstelling van Kavanaugh uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de beschuldigingen.

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond aangerand heeft toen die laatste, die op dat moment naar een middelbare school ging in Washington, “compleet dronken” was. Ze kwam zondag met haar verhaal naar buiten in de Washington Post.

Maandag verklaarde haar advocate Debra Kasz dat de vrouw na 35 jaar bereid is om haar verhaal te doen voor Congres. Ze heeft daarover nog wel geen verzoek gekregen vanuit de Senaat, klonk het nog.

Kellyanne Conway. Foto: AFP

Witte Huis-raadgeefster Kellyanne Conway reageerde op Fox News dat Ford noch beledigd, noch genegeerd mag worden. Wel wijst ze erop dat een getuigenis van de vrouw en van Kavanaugh extra papierwerk zou opleveren, dat de senatoren ook nog moeten lezen vooraleer ze over Kavanaughs kandidatuur kunnen stemmen.

“Volledig valse beschuldigingen”

Ondertussen heeft Kavanaugh eveneens verklaard dat hij wil getuigen over de “volledig valse beschuldigingen” tegen hem. Hij liet weten dat hij wil spreken voor de Judiciary Committee, “op eender welke manier de commissie dat gepast vindt”, om zijn “integriteit te kunnen verdedigen”.

De stemming over Kavanaughs kandidatuur is gepland voor donderdag 20 september, maar volgens meerdere, nu ook Republikeinse senatoren, wordt de stemming best uitgesteld, nu zowel de rechter als de professor willen getuigen. Onder meer de Republikeinen Susan Collins en Jeff Flake, die gezien worden als een mogelijke stem tegen Kavanaugh, verklaarden dat zowel Ford als Kavanaugh onder eed gehoord moeten worden.

Collusie met Rusland

De Republikeinen hebben in de Senaat slechts één zetel op overschot (51-49). De Democraten waren van in het begin gekant tegen de aanstelling van Kavanaugh, vanwege zijn mening over onderwerpen als abortus. Daarenboven heeft Kavanaugh in het verleden verklaard dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden. Dat is volgens de Democraten een van de redenen waarom president Donald Trump, tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke collusie met Rusland, de rechter gekozen heeft.