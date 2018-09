Proces over de moord op de Monegaskische miljardaire Hélène Pastor begonnen

Ruim vier jaar na de moord op de Monegaskische miljardaire Hélène Pastor staat de echtgenoot van haar dochter Sylvia in de beklaagdenbank. Volgens de aanklacht zou Wojciech Janowski de opdrachtgever voor de moord geweest zijn, hijzelf ontkent dat.

De 77-jarige vastgoederfgename en haar chauffeur werden in mei 2014 in Nice neergeschoten, beiden bezweken later aan hun verwondingen. Het proces rond de opzienbarende misdaad begon maandag in het Zuid-Franse Aix-en-Provence.

Sylvia Ratkowski, de dochter van Hélène Pastor. Foto: AFP

Volgens de Franse media werd Hélène Pastor in het prinsdom Monaco ook “vice-princesse” genoemd. Haar familie had in het dwergstaatje aan de Côte d’Azur over decennia heen een gigantisch vastgoedimperium opgebouwd. Ook prins Albert II had emotioneel op de dood van Pastor gereageerd en haar kinderen zijn “diep medeleven” betuigd.

De speurders beschuldigen de schoonzoon en toenmalige Poolse ereconsul in Monaco ervan zijn personal trainer de opdracht te hebben gegeven om de moord te organiseren. Ze zijn beiden wegens medeplichtigheid aan de moorden aangeklaagd. De dochter van Hélène Pastor had naar eigen zeggen ervaren dat haar partner er een weelderige levensstijl op nahield met geld van het familiefortuin. Van de 9 miljoen euro, die haar moeder haar anderhalf jaar voor de moordpartij had gegeven, zou 7,5 miljoen euro bij hem terechtgekomen zijn.

Wojciech Janowski. Foto: AFP

“Nuances” niet begrepen

De schoonzoon werd enkele weken na de dood van Hélène Pastor gearresteerd en had aanvankelijk bekentenissen afgelegd, die hij later dan weer had ingetrokken. Hij verklaarde dat hij niet “alle nuances” van de Franse onderzoeksrechter had begrepen. Naast hem zitten nog negen andere beschuldigden in de beklaagdenbank, die op een of andere manier bij de zaak zouden betrokken zijn geweest. Onder hen ook de beide huurmoordenaars.

De twee daders hadden de bejaarde vrouw in een hinderlaag gelokt aan een ziekenhuis, waar ze een bezoek had gebracht aan haar zoon Gildo Pallanca-Pastor, die er werd behandeld voor een beroerte. De schutters waren met een geweer met afgezaagde loop gewapend. Beelden van bewakingscamera’s en DNA-sporen op een douchegel in een hotelkamer brachten de speurders al snel op het spoor van twee verdachten, die nu zijn aangeklaagd wegens moord. Via hen kwamen de speurders terecht bij de vermoedelijke opdrachtgever.

Voor de rechtbank zei de schoonzoon maandag dat hij alle vragen zou beantwoorden. Het proces zou tot 19 oktober duren.