Vreemd: Alderweireld niet mee met Tottenham naar Milaan voor CL-wedstrijd tegen Inter

Verrassing bij Tottenham: coach Mauricio Pochettino laat zowel Toby Alderweireld als Kieran Trippier in London voor de CL-wedstrijd van dinsdagavond in en tegen Inter Milaan.

Na een moeilijk vorig seizoen met weinig speelgelegenheid maar een geslaagd WK leek de status van Alderweireld bij Tottenham terug hersteld: de Antwerpenaar stond in alle vier de wedstrijden van de Premier League aan de aftrap en leek opnieuw zeker te zijn van een basisplaats.

De niet-selectie van beide spelers komt als een verrassing. “Het is een technische beslissing”, meldde Pochettino op de persconferentie in Milaan. “Wat dat betekent? Dat het geen tactische beslissing is. Tactiek, dat gebeurt op het veld. Misschien kan je het een tactische beslissing buiten het veld noemen.”

Raadselachtige bewoordingen van Pochettino die ook Lloris, Sissoko en Delle Alli moet missen. Maar misschien krijgt Alderweireld gewoon wat extra rust. Sinds de geboorte van zijn dochtertje heeft de flankverdediger nog niet veel tijd met zijn familie kunnen doorbrengen.