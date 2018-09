Axel Witsel optimistisch maar behoedzaam voor wedstrijd tegen Club Brugge

Bij Dortmund maakt men zich blijkbaar niet al teveel zorgen over Club Brugge. “Men heeft mij in elk geval nog geen vragen over Club gesteld”, lachte Axel Wissel deze namiddag in het Jan Breydelstadion waar de Borussen om 18 uur een laatste keer trainden. “Maar misschien komt dat vanavond nog.”

De Belg in Duitse loondienst is nochtans behoedzaam. “Op papier zijn we sterker, maar we zullen wel het maximum moeten geven. Ik weet dat Club graag het spel maakt, het wordt geen eenvoudige wedstrijd.”

De Rode Duivel die vorige vrijdag tegen Frankfurt niet startte omdat hij volgens coach Favre pas laat terugkeerde van de interland tegen IJsland kent Jan Breydel in elk geval als een sfeervol stadion. “Een beetje zoals bij ons, maar kleiner. Al van in de tijd toen ik hier kwam spelen met Standard vond ik het hier best leuk voetballen. Ik heb hier ook al gewonnen maar dat betekent natuurlijk niets voor morgenavond.”

Hij noemde alvast de sterkhouders van Club Brugge. “Vormer is een goeie en met Vossen moet je altijd rekening houden, moet je zeker in de 30 meter bij je goal altijd in de gaten houden. En Hans Vanaken ken ik nu ook van bij de nationale ploeg. We hebben er niet veel met mekaar gepraat maar ik zal hem morgenavond op het middenveld ongetwijfeld vaak tegengekomen. Ik weet dat hij heel belangrijk is voor Club.”

Witsel wijst zijn ploegmaats de weg. Foto: BELGA

Gevraagd naar zijn vertrek uit China kon hij alleen maar herhalen dat het al langer zijn doel was, na het WK terugkeren naar Europa. “En dan kan ik alleen maar blij zijn met Dortmund natuurlijk. Een fantastische club en ideaal voor mijn gezin. Het is vooral voor hen dat ik ben teruggekeerd. Het is nogal wat anders: tien uren vliegen naar China of twee uurtjes rijden van Luik naar Dortmund.”

Veel aanpassing had hij niet nodig. “Het loopt al van de eerste dag goed. Maar het is duidelijk dat het niveau en de intensiteit van de Bundesliga niet te vergelijken zijn met het topvoetbal in China.”