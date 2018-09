Theo Francken: “32 van de vrijgelaten illegalen stonden bekend voor verstoring openbare orde”

32 van de illegalen die vorige week werden vrijgelaten uit gesloten centra zijn bekend voor het verstoren van de openbare orde. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandagavond gezegd in Terzake.

Omdat er geen plaats was voor transmigranten die een plekje moesten hebben in een gesloten centrum, werden vorige week 202 illegalen vrijgelaten uit twee van die centra. Uit een dossier dat deze krant kon inkijken, bleek al dat minstens één van die sans-papiers criminele feiten op zijn kerfstok heeft.

Theo Francken gaf aan dat hij een onderzoek zou instellen naar hoe dat mogelijk is, en kwam daar maandagavond in Terzake nog eens op terug. “32 van de illegalen stonden bekend voor het verstoren van de openbare orde”, zei de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) er. Dat aantal is dus nog een stuk hoger dan wat eerst gedacht werd. “Maar of mensen in de gevangenis hebben gezeten, is een zaak van Justitie”, aldus Francken.

Bij de vrijlating was een van de criteria dat het om mensen zonder papieren zou gaan van wie de kans het kleinst was dat ze binnen de gepaste termijn zouden kunnen worden uitgewezen. Dat kan omdat bijvoorbeeld de maximale termijn van acht maanden waarbinnen ze in een gesloten centrum opgesloten kunnen zitten, dreigt overschreden te worden omdat hun precieze identiteit en land van herkomst niet kunnen worden achterhaald.

“Geen criminelen vrijgelaten”

Binnen die categorie vallen ook criminelen die vanuit de gevangenis naar de gesloten centra zijn overgebracht. “Ik heb geen criminelen vrijgelaten”, benadrukte de staatssecretaris. “Die zijn bestraft voor hun feiten”. Hij liet verstaan dat die 32 illegalen die bekend waren voor verstoring van de openbare orde, onder die groep vallen.

De staatssecretaris zegt dat het beter dan ooit lukt om veroordeelde mensen zonder papieren uit te wijzen. “Maar het gebeurt nog dat ik die mensen niet geïdentificeerd krijg in de periode dat ze in een gesloten centrum zitten”, zegt hij in Terzake. “Omdat ik geen laissez-passez krijg, omdat de ambassades hen weigeren...”

Francken zal vrijdag de regeringspartners vragen tegen volgende zomer er een extra opvangcentrum bij te krijgen. Op langere termijn komen er centra in Antwerpen en Charleroi bij. Hij kwam ook terug op de kritiek vanuit CD&V en Open Vld op de vrijlating van de criminelen. “Ik krijg al vier jaar harde kritiek van mijn coalitiepartners. Ik moet zeggen dat ik het al gewoon ben”.

Hij herhaalde ook dat mocht hijzelf burgemeester van Brussel zijn, er “geen Maximiliaanpark” in zijn stad zou liggen. Of zijn geloofwaardigheid is aangetast door de heisa rond de transmigranten, “is aan de kiezer om in mei volgend jaar over te oordelen”, aldus nog Francken.