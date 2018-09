VS beschuldigen Rusland van bedrog rond sancties tegen Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben Rusland maandag beschuldigd van bedrog om de sancties tegen Noord-Korea te omzeilen en van inmenging in een onafhankelijk rapport om veronderstelde schendingen te verhullen.

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley beschuldigde Rusland van betrokkenheid bij een “gezamenlijke campagne” om schendingen van VN-sancties door Moskou en andere landen te camoufleren. “Rusland speelde vals en is nu gepakt”, zei Haley tijdens een door de VS bijeengeroepen zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York.

Een rapport waarin werd nagegaan of VN-sancties tegen Pyongyang werden nageleefd en dat was opgemaakt door een onafhankelijke commissie, werd vorige maand voorgelegd aan de sanctiecommissie van de VN-Veiligheidsraad. Rusland had toen bezwaar gemaakt tegen de publicatie van het rapport, maar preciseerde niet met welke passages Moskou problemen had. Haley zei dat vorige week een gewijzigde versie werd ingediend waarin bewijsmateriaal van Russische actoren over schendingen van de sancties was weggelaten. De VS blokkeren nu de publicatie van deze “bezoedelde” versie, zei ze.

De VS schatten dat 800.000 vaten geraffineerde olieproducten werden geïmporteerd in Noord-Korea in de eerste acht maanden van 2018, terwijl het jaarlijkse plafond door de sancties op 500.000 vaten is vastgelegd. Haley beschuldigt Rusland er ook van de VN-sanctiecommissie te beletten Noord-Korea te wijzen op de overschrijding van de quota. “Stap na stap, sanctie na sanctie en keer op keer tracht Rusland over de hele lijn het sanctieregime onderuit te halen”, zei Haley.