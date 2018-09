Spooky: papa ziet mysterieus voorwerp vliegen boven wiegje van zijn dochter

Stephen Armstrong bekeek onlangs de camerabeelden van in zijn dochters kamer, Ella. Maar daar had hij meteen veel spijt van. “Ik bevroor en wist niet meer hoe ik moest bewegen”, aldus de papa.

Op de beelden zag hij iets dat eruitzag als een vliegend, lichtgevend voorwerp. “Ik geloof niet in geesten, maar dit is echt eng”, zegt Armstrong. “Ella, die nu 13 maanden oud is, snapt het gelukkig nog niet. Maar ik bevroor toen ik die beelden zag. Ik moest mezelf zelfs moed inspreken om haar kamer binnen te stappen. Zo bang was ik. Toen ik eenmaal binnen was, zag ik echter niks. Ik blijf nu voor altijd met de vraag achter wat het vliegend voorwerp nu was.”