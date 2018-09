Tekenaar verontwaardigd nadat cartoon opduikt in ‘Schild & Vrienden’-reportage en slaat terug

Marty Matthys verslikte zich in zijn koffie toen hij van vrienden hoorde dat een van zijn cartoons gebruikt werd in de ‘Pano’-reportage rond studentenclub Schild & Vrienden. “Ik ben verontwaardigd”, zei hij maandag op Radio 1. Intussen heeft hij wel teruggeslagen op Facebook.

In de reportage rond de racistische en seksistische memes en cartoons die de leden van Schild & Vrienden in gesloten groepen met elkaar delen, dook bijna twee weken geleden plots een cartoon op van Marty Matthys. Op de cartoon zie je een vrouw die zegt dat ze het seksisme op de werkvloer beu is en dat ze “serieus genomen wil worden”. Op het volgende beeld zie je een van de mannen haar, iets te letterlijk, nemen.

“Ik was verontwaardigd”, zei Matthys maandag in De Wereld Vandaag op Radio 1. “Die cartoon heb ik gemaakt om seksisme aan te kaarten. Maar de context is alles. Als je hem dropt in een groep waar racisme en seksisme als regel gelden, lijkt het dat die zo bedoeld is.”

Om zijn verontwaardiging te uiten, pakte Matthys inmiddels uit met een nieuwe cartoon. Die is niet mals voor Schild & Vrienden-opperhoofd Dries Van Langenhove.