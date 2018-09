Premier Michel wil tot de laatste dag regeren en jobs creëren: “We kunnen beter doen”

Premier Charles Michel (MR) wil ondanks een druk verkiezingsjaar verder blijven regeren. “Jobs, jobs, jobs” moet daarbij de absolute prioriteit van de regering blijven. Dat vertelde Michel maandag op de jaarvergadering van werkgeversorganisatie VKW Limburg.

Ondernemers vrezen dat de gemeenteraadsverkiezingen het werk binnen de regering-Michel zullen tegenwerken. “We hebben de laatste vier jaar veel gerealiseerd, maar af en toe zijn er verklaringen die niet honderd procent conform het regeerakkoord zijn. Coalitiepartners zijn natuurlijk politieke partijen, die hun standpunten ook publiek willen maken”, zegt Michel. “Ik wil proberen maximaal tot de laatste dag te regeren. De uitdagingen zullen na 14 oktober niet veranderd zijn.”

Volgens werkgeversorganisatie VKW Limburg heeft de huidige regering het meest verwezenlijkt voor ondernemers. “De verwachtingen zijn hoog en legitiem. We wilden vijf jaar een maximale economische focus. De sleutel was ‘jobs, jobs, jobs’ en dat was onze absolute prioriteit”, stelt Michel. “De beste sanering van een land of regio is jobcreatie. We moeten dus nog meer jobs creëren.”

Van VKW Limburg kreeg premier Michel alvast de slogan “aan’t werk, werk, werk” als opvolger van “jobs, jobs, jobs”. Michel stelt dan ook dat het cruciaal is om mensen goed op te leiden, zodat de mismatch op de arbeidsmarkt weggewerkt kan worden. “We hebben de laatste maanden goede resultaten, maar de vacatures vormen een nieuwe rem op de groei”, besluit Michel. “We kunnen beter doen wat groei betreft. Dat is mogelijk als we de vacatures kunnen invullen. Zo hebben onze buurlanden vooral veel meer mensen die actief zijn.”