Kan je al goed Frans? Dan moet je niet meer naar de les

Het academiejaar is nog niet eens gestart en toch worden aan de Erasmus­hogeschool in Brussel deze week volop proeven afgelegd. De school polst zo naar het taalniveau van de eerstejaars, om te beslissen of ze al dan niet het vak Frans, Nederlands of Engels moeten volgen. Wie hoog scoort voor Engels, krijgt een vrijstelling en kan zijn tijd beter steken in zijn “struikelvak” Frans.

De “intaketest” voor Frans, Nederlands en Engels polst naar de lees- en luistervaardigheden, grammatica, woordenschat of uitspraak. Die schriftelijke én mondelinge proef is vanaf dit academiejaar verplicht voor eerstejaars in de richtingen journalistiek, communicatie-, hotel-, toerisme- en recreatie- en office management van de Erasmushogeschool in Brussel.

Wie hoog scoort, kan eind november al deel­nemen aan een groot examen. Studenten die daarvoor slagen, hoeven geen lessen meer te volgen of geen examen in ­juni meer af te leggen, zegt Bob Muyllaert, docent Frans. “Franstalige studenten kunnen zich dan bijvoorbeeld volop concentreren op Engels. En Nederlandstalige studenten, die vaak beter zijn in Engels, kunnen zich focussen op het Frans.”

Zo wil de hogeschool het aantal studenten per klas beperken: in plaats van zestig studenten mikt de school nu op dertig. En die groepen zullen ook homogener worden. “Vooral daarom voeren we dit in”, zegt ­Muyllaert. “We kunnen studenten die Frans als moedertaal hebben niet langer samen zetten met Nederlandstalige studenten die in het middelbaar amper Frans kregen. Die Nederlandstalige studenten waren zo verbouwereerd door de Franstaligen dat ze geen woord meer durfden uit te brengen. We merkten dat de slaagkansen van de Nederlandstalige studenten voor Frans niet hoog genoeg waren. Hetzelfde met die van de Franstaligen voor Engels. Zo proberen we studenten die naar de les moeten komen, in de les te krijgen.”

En leren van elkaar dan?

Maar volgens Piet Van Aver­maet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), is het beter om groepen niet helemaal homogeen te maken. “Een Nederlandstalige student kan zo op een natuurlijke ­manier iets leren van een Frans­talige en omgekeerd. Toch in interactieve lessen. Daarvoor moeten de groepen inderdaad klein gehouden worden. Maar studenten moeten ook bepaalde lees- en schrijfvaardig­heden nog ontwikkelen. Ook in het eerste jaar. Een vrijstelling bewijst hen weinig dienst, tenzij ze die taalvaardig­heden in andere vakken nog aan­geleerd krijgen.”